ООН пообещали сделать снова великой

Кандидат в постпреды США Уолтц пообещал вернуть ООН к ее былой славе

Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Майк Уолтц пообещал вернуть Всемирную организацию к ее былой славе и подчеркнул важность наличия площадки, где все страны смогут свободно выражать свои мнения. Его слова приводит РИА Новости.

«Но по прошествии 80 лет ООН отошла от своей основной миротворческой миссии. Мы должны вернуться к уставу и основополагающим принципам ООН», — заявил Уолтц.

При этом кандидат на должность постоянного представителя США при ООН отметил, что основное внимание он намерен уделять «злонамеренным действиям» Коммунистической партии Китая.

О том, что Уолтц покинул пост советника Трампа, стало известно 1 мая. По данным телеканала Fox News, его отставка связана со скандалом с мессенджером Signal.