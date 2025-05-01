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18:30, 1 мая 2025Мир

Уолтц покинул пост советника Трампа

Fox News: Уолтц покинул пост советника Трампа по нацбезопасности
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Майк Уолтц покинул пост советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщает Fox News.

Ранее CBS News, ссылаясь на источники, сообщил, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг вскоре покинут свои посты. Телеканал заметил, что уход чиновников будет представлен администрацией Трампа как реорганизация, а не уступка внешнему давлению из-за скандала с утечкой переписки в мессенджере Signal.

В апреле CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за путаницы с телефонным номером.

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