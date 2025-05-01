Стало известно о планах увольнения Уолтца и его заместителя

CBS News: Советник Трампа Уолтц покинет свой пост

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг вскоре покинут свои посты, сообщает CBS News, ссылаясь на источники.

Увольнение советника и его заместителя ожидается в ближайшие сутки. CBS News замечает, что уход чиновников будет представлен администрацией Трампа как реорганизация, а не уступка внешнему давлению — СМИ и политических оппонентов — из-за скандала с утечкой переписки в мессенджере Signal.

В апреле CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за путаницы с телефонным номером.

В марте журналист рассказал, что администрация Трампа случайно добавила его в чат в Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам.