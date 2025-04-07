Названа причина скандала с секретным чатом Белого дома

CBS: Уолтц добавил редактора The Atlantic в закрытый чат по ошибке

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) США Брайана Хьюза. Ошибка произошла из-за путаницы с телефонным номером, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Телефон предложил сохранить номер Голдберга как новый номер Хьюза — и Уолтц согласился», — сказано в публикации.

Отмечается, что после этого Уолтц много раз звонил и отправлял сообщения настоящему Хьюзу, и его телефон, судя по всему, не путал номера главного редактора The Atlantic и пресс-секретаря СНБ США до марта этого года. В ходе внутренней проверки не было обнаружено никаких предыдущих связей между Уолтцем и Голдбергом.

24 марта Голдберг рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа случайно добавила его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались удары по йеменским хуситам.