В Иране заявил о поражении США в Ормузском проливе

Посол Ирана Рузбехани: Вашингтон потерпел фактическое поражение в контроле над проливом

США фактически потерпели поражение в попытках управлять Ормузским проливом, а всеобъемлющее превосходство Ирана загнало американскую армию в стратегический тупик. Об этом заявил посол Исламской Республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани в статье для РИА Новости.

«Ормузский пролив вновь оказался в центре внимания всего мира. Эта жизненно важная энергетическая артерия сегодня подобна раскаленному шару», — написал дипломат, отметив, что игра США достигла критической точки, демонстрирующей «фактическое поражение Вашингтона».

По словам Рузбехани, прежние заявления об абсолютном контроле США над Персидским заливом сегодня уступают место «неоспоримой реальности всеобъемлющего оборонительного, ракетного и геополитического превосходства Ирана». Он подчеркнул, что новый баланс сил загнал американскую армию в тупик, где она не способна ни начать операцию против Ирана, ни отступить без потери лица.

Дипломат предупредил, что любая случайность в проливе может перерасти в затяжную региональную войну.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает варианты расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам. На совещании в Ситуационном центре во вторник, 14 июля, обсуждались способы ослабления контроля Ирана над Ормузским проливом.

В течение последних пяти дней США ежедневно наносят удары по иранским позициям вдоль пролива, включая остров Большой Томб, который служит базой для военных. Трамп публично заявил о намерении нанести более сильный удар в течение недели, включая угрозы гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам. Он подтвердил интерес к захвату острова Харк — ключевого центра иранского экспорта нефти, но предположил, что наземная операция может быть проведена другой страной.