Озвучена причина отставки Уолтца с поста советника Трампа по нацбезопасности

Fox News: Отставка Уолтца связана со скандалом с мессенджером Signal

Отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца связана со скандальным инцидентом с мессенджером Signal. Об этом сообщает Fox News.

О том, что Уолтц покинул пост советника Дональда Трампа стало известно в четверг, 1 мая. Возможным его преемником на этой должности может стать спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, который, как утверждается, в данный момент является главным кандидатом на эту должность.

Скандал с утечкой секретных данных, который назван причиной отставки Уолтца, произошел в апреле. Тогда CBS News со ссылкой на источники сообщил, что советник Трампа добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за путаницы с телефонным номером.