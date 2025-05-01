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18:35, 1 мая 2025Мир

Назван возможный преемник уволенного Трампом Уолтца на посту советника по нацбезопасности

Politico: Уиткофф может стать новым советником Трампа по нацбезопасности
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Преемником уволенного президентом США Дональдом Трампом с поста советника по национальной безопасности Майкла Уолтца может стать спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, который в данный момент является главным кандидатом на эту должность. Об этом сообщил журналист газеты Politico Джейк Трейлор в соцсети X со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«Трамп планирует отстранить Уолтца, сообщили три источника. По их словам, сейчас главным кандидатом на замену является Уиткофф», — написал он.

Публикация появилась незадолго до того, как об отставке Уолтца как о свершившемся факте сообщил Fox News.

Вероятной причиной отставки советника по национальной безопасности стал скандал с утечкой секретных данных. В апреле CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за путаницы с телефонным номером.

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