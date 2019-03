Умер музыкант Скотт Уокер

В возрасте 76 лет умер певец, бывший участник группы The Walker Brothers Скотт Уокер (Ноэл Скотт Энгел). Об этом сообщила компания 4AD Records — музыкальный лейбл, который работал с артистом.

«На протяжении полувека Ноэл Скотт Энгел обогащал жизни тысячи людей сначала как один из братьев Уокер, а затем как сольный артист, продюсер и композитор бескомпромиссной оригинальности», — отмечается на сайте 4AD Records.

Причина смерти музыканта не называется.

Скотт Уокер приобрел популярность в 1960-х годах, когда входил в состав группы The Walker Brothers. В это время он вместе с Джоном (Джон Маус) и Гэри Уокером (Гэри Лидс) записал такие хиты, как The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore, Make It Easy on Yourself, My Ship Is Coming In.

После распада трио в 1967 году Скотт Уокер начал сольную карьеру и выпустил несколько коммерчески успешных альбомов: Scott (1967), Scott 2 (1968) и Scott 3 (1969). Во второй половине 1990-х артист занялся экспериментальной музыкой. Его последней работой стало написание саундтреков к фильму Натали Портман «Вокс люкс».

Ранее 25 марта стало известно о смерти режиссера Ларри Коэна. Ему было 77 лет.