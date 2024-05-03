Раскрыты новые подробности теракта на Крымском мосту в 2022 году. О чем говорят результаты экспертизы?

«Ъ»: СБУ подорвали Крымский мост в 2022 году бомбой мощностью в 10 т тротила

Стали известны подробности о теракте на Крымском мосту, совершенном Службой безопасности Украины (СБУ) в 2022 году.

Крупный теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.

Экспертиза пролила свет на используемое взрывное устройство

Согласно взрывотехнической судебной экспертизе, проведенной в рамках расследования сотрудников управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР, конструкцию подорвали с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) фугасного действия мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

Организатором теракта признан председатель СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Уточняется, что именно он управлял террористической группой, которой поручили подрыв Крымского моста, с момента своего назначения на пост первого зампредседателя ведомства в 2022 году украинским президентом Владимиром Зеленским.

Очное обвинение по статье о теракте выдвинули гражданам России, Армении и Украины: Олегу Антипову, Александру Былину, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобе и Артуру Терчаняну, которые обеспечили доставку взрывчатки до места теракта. Еще нескольким фигурантам, включая главу СБУ Малюка, заочно назначили арест, их объявили в международный розыск.

Отмечается, что в качестве основного заряда для взрывного устройства взяли смесевое вещество на основе твердого ракетного топлива, которое содержит перхлораты калия, натрия и мелкодисперсные металлы.

Для СВУ сделали камуфляж из полиэтиленовой пленки толщиной 100 микрометров, плотный слой выступил и в роли оболочки взрывчатки. «Для возбуждения детонации» взрывчатой смеси было использовано взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, предположительно, С-4 или РЕ-8.

Детонатор, помещенный под пленку, согласно экспертизе, управлялся сигналом GPS-навигатора, запрограммированного на «момент прохождения заранее заданной точки маршрута» — 156-го километра участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск—Керчь.

Киев анонсировал новый теракт

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины анонсировало очередную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года.

В украинской разведке назвали уничтожение моста неизбежным. Как указал неназванный чиновник, у главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже есть «большая часть средств для осуществления этой цели». Отмечается, что атака на мост может быть совершена с помощью дронов. При этом The Guardian пишет, что есть серьезные сомнения в том, что Украина способна провести операцию против такой хорошо защищенной цели.

Буданов, как отмечается, следует плану, который одобрил украинский президент Владимир Зеленский. План заключается в «минимизации» присутствия России в Черном море.

В Госдуме рассказали о планах усилить защиту Крымского моста

Глава комитета Госдумы по международным отношениям и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 2 мая заявил, что Крымский мост надежно защищен, а его охрану усилят.

Так депутат прокомментировал информацию с намеками на атаку моста. Ранее посол Литвы Линас Линкявичюс опубликовал в соцсетях пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. К записи был прикреплен коллаж, где фотография переправы сочетается со снимком пуска ракеты. После этого пост с подобным намеком опубликовал и постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Украинские деятели даже не скрывают обсуждение на государственном уровне террористических планов. На псевдодипломатическом поприще на сей раз отличился постпред Украины при ООН Сергей Кислица Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным отношениям и лидер партии ЛДПР

По его мнению, постпред решил повторить упражнения литовского посла с намеками на уничтожение Крымского моста. Однако это важнейший объект гражданской инфраструктуры, он надежно защищен, подчеркнул Слуцкий.