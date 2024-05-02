Раскрыт метод подрыва Крымского моста СБ Украины

«Ъ»: СБУ подорвали Крымский мост самодельным взрывным устройством в 2022 году

Раскрыты подробности о теракте на Крымском мосту, совершенном Службой безопасности Украины (СБУ) в 2022 году. Конструкцию подорвали с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) фугасного действия мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила, стало известно по результатом взрывотехнической судебной экспертизы, проведенной в рамках расследования сотрудников управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР, передает «Ъ».

Согласно результатам расследования, организатором теракта признан председатель СБУ Василий Малюк. Он руководил террористической группой, которой поручили уничтожение Крымского моста, с момента своего назначения на пост первого зампредседателя ведомства в 2022 году президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эксперты пришли к выводу, что в качестве основного заряда для СВУ взяли смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы.

Для устройства сделали камуфляж из полиэтиленовой пленки толщиной 100 микрометров, плотный слой выступил и в роли оболочки взрывчатки. «Для возбуждения детонации» взрывчатой смеси использовали взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, предположительно, С-4 или РЕ-8.

Как установили эксперты, детонатор, помещенный под пленку, управлялся сигналом GPS-навигатора, запрограммированного на «момент прохождения заранее заданной точки маршрута» — 156-го километра участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск—Керчь.