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23:38, 2 мая 2024Россия

Слуцкий рассказал о планах усилить защиту Крымского моста

Слуцкий: Крымский мост надежно защищен, его охрана будет усилена
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Крымский мост надежно защищен, а его охрану усилят. На это указал глава комитета Госдумы по международным отношениям и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал информацию с намеками на атаку моста. Ранее посол Литвы Линас Линкявичюс опубликовал в соцсетях пост, намекающий на подготовку удара по Крымскому мосту. К записи был прикреплен коллаж, где фотография переправы сочетается со снимком пуска ракеты.

После этого пост с подобным намеком опубликовал и постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

«Украинские деятели даже не скрывают обсуждение на государственном уровне террористических планов. На псевдодипломатическом поприще на сей раз отличился постпред Украины при ООН Сергей Кислица», — отметил Слуцкий.

По его словам, постпред решил повторить упражнения литовского посла с намеками на уничтожение Крымского моста. Однако это важнейший объект гражданской инфраструктуры, он надежно защищен, резюмировал Леонид Слуцкий.

В Кремле, комментируя пост Кислицы, заявили, что Москва учитывает намерения Киева в своей работе, а спецведомства принимают соответствующие меры. В свою очередь, в Крыму назвали публикацию постпреда Украины при ООН оскалом террористов.

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      Марина Совина
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