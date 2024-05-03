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03:14, 3 мая 2024Россия

В России предложили штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам

Минцифры предлагает штраф ₽2 млн за нарушение правил продаж сим-карт иностранцам

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Минцифры России предложило за нарушение правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам ввести для сотовых операторов штраф до двух миллионов рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

Отмечается, что для должностных лиц штраф будет составлять от 100 до 200 тысяч рублей. Юридическим лицам в случае нарушения закона придется заплатить от одного до двух миллионов рублей. В случае принятия поправок они вступят в силу с момента официального опубликования документа.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство предложило сделать обязательной сдачу биометрии для иностранцев, которые хотят купить SIM-карты. Также предлагается сделать видимой для россиян информацию о том, какие телефонные номера на них зарегистрированы. Шадаев подчеркнул, что в случае, если человек увидит договор об оказании услуг связи, который он не заключал, его можно будет расторгнуть в одностороннем порядке.

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      Евгений Силаев
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