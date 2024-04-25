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16:40, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

В Минцифры предложили обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки SIM-карт

Минцифры внесло закон, обязывающий иностранцев сдавать биометрию для SIM-карт

Фото: tkyszk / Shutterstock / Fotodom

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство предложило сделать обязательной сдачу биометрии для иностранцев, которые хотят купить SIM-карты. Его слова передает ТАСС.

«Минцифры внесло на согласование ведомствами законопроект, который обязывает иностранных граждан при заключении договоров с мобильными операторами обязательно до этого момента регистрироваться в Единой биометрической системе», — объяснил министр.

Также в Минцифры предложили сделать видимой для россиян информацию о том, какие телефонные номера на них зарегистрированы. Шадаев подчеркнул, что в случае, если человек увидит договор об оказании услуг связи, который он не заключал, его можно будет расторгнуть в одностороннем порядке.

Ранее Шадаев рассказал, что ведомство готовит законопроект о запрете спам-звонков. По его словам, в последнее время у россиян «выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам».

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