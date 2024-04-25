В Минцифры захотели запретить спам-обзвоны

Глава Минцифры Шадаев: ведомство готовит законопроект о запрете спам-обзвонов

Глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что ведомство готовит законопроект о запрете спам-обзвонов. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», — отметил глава Минцифры. Он добавил, что ведомство захотело запретить рекламные обзвоны, так как в них участвуют роботы.

Ранее Шадаев высказался о планах Минцифры по созданию механизмов, позволяющих блокировать деструктивный контент в мессенджерах. Он заявил, что таких намерений у ведомства нет.

До этого министр оценил возможность возобновления работы TikTok в России. Шадаев рассказал, что возвращение соцсети в Россию не обсуждается.

