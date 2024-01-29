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15:01, 29 января 2024Интернет и СМИ

В Минцифры высказались о возможности возобновления работы TikTok в России

Глава Минцифры Шадаев: возобновление работы TikTok в России пока не обсуждается

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о возможности возобновления работы социальной сети TikTok в России. Его слова передает РИА Новости.

«Нет, пока нет», — ответил Шадаев на вопрос о том, обсуждается ли возвращение TikTok в Россию.

В июле 2022 года СМИ сообщили о том, что TikTok может снять ограничения на работу в России в сентябре. Однако в компании опровергли эту информацию.

TikTok приостановила работу в России в марте 2022 года. Такое решение соцсеть приняла после вступления в силу закона об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России. В компании подчеркнули, что самым высоким приоритетом для них является безопасность сотрудников и пользователей.

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      Евгения Наумова
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