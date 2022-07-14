В TikTok прокомментировали сообщения о снятии ограничений на работу в России

В TikTok заявили, что пока не планируют снимать ограничения на работу соцсети в России

Представители социальной сети TikTok отреагировали на сообщения о скором снятии ограничений на работу платформы в России. Соответствующий комментарий компании поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 14 июля.

В компании заявили, что пока не планируют в полном объеме возобновлять работу соцсети в России. «В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений», — подчеркнули в пресс-службе платформы.

Представители TikTok также напомнили, что возможность публикации видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена.

Ранее 14 июля телеканал «360» сообщил, что этой осенью TikTok снимет ограничения на работу в России. Утверждалось, что соцсеть может полноценно заработать на территории страны с 27 сентября. Другие подробности не приводились.

Соцсеть TikTok объявила о приостановке деятельности в России в начале марта. Соответствующее решение компания приняла вскоре после того, как в стране был подписан закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ) и за призывы к антироссийским санкциям. Как уточнили представители TikTok, они на время остановили распространение нового контента и проведение прямых эфиров. По их словам, компания будет оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России для принятия решения о возобновлении работы платформы в полном объеме.

Закон о наказании за фейки о российской армии и за призывы к антироссийским санкциям был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 марта. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет тюрьмы.