Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Стала известна возможная дата снятия ограничений на работу TikTok в России

Телеканал «360»: соцсеть TikTok может снять ограничения на работу в России с 27 сентября

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Популярная социальная сеть TikTok может снять ограничения на работу в России уже этой осенью. Возможная дата возвращения платформы стала известна телеканалу «360» от источника, близкого к компании.

По данным телеканала, соцсеть может вновь полноценно заработать на территории России с 27 сентября.

Другие подробности источник не привел.

О том, что TikTok решила приостановить деятельность в России, сообщалось в начале марта. Соответствующее решение компания приняла после вступления в силу закона об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Представители TikTok уточнили, что на время остановили в соцсети распространение нового контента и проведение прямых эфиров. Они также заявили, что будут оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России для принятия решения о возобновлении работы платформы в полном объеме.

Закон об уголовном наказании за фейки о российской армии был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 марта. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали последствие возможного расширения БРИКС
Стала известна сумма долга убийцы сотрудницы офиса микрозаймов
Санду призвала молдаван утеплять дома из-за нехватки газа
Стала известна возможная дата снятия ограничений на работу TikTok в России
Валуев высказался о сроках снятия санкций с российских спортсменов
Названы три фактора поворотного пункта кризиса в России
Умер экс-владелец «Студии 54» Марк Флейшман при помощи эвтаназии
Раскрыты даты встречи России с Турцией и Украиной по зерну
Фанаты оценили наряд Джиджи Хадид фразой «украла шорты у бродяги»
В российском санатории группа подростков избивала детей около двух недель
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.