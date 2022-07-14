Стала известна возможная дата снятия ограничений на работу TikTok в России

Телеканал «360»: соцсеть TikTok может снять ограничения на работу в России с 27 сентября

Популярная социальная сеть TikTok может снять ограничения на работу в России уже этой осенью. Возможная дата возвращения платформы стала известна телеканалу «360» от источника, близкого к компании.

По данным телеканала, соцсеть может вновь полноценно заработать на территории России с 27 сентября.

Другие подробности источник не привел.

О том, что TikTok решила приостановить деятельность в России, сообщалось в начале марта. Соответствующее решение компания приняла после вступления в силу закона об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Представители TikTok уточнили, что на время остановили в соцсети распространение нового контента и проведение прямых эфиров. Они также заявили, что будут оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России для принятия решения о возобновлении работы платформы в полном объеме.

Закон об уголовном наказании за фейки о российской армии был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 марта. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.