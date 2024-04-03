В Минцифры высказались о блокировке деструктивного контента в мессенджерах

Минцифры не планирует создавать механизмы блокировки деструктивного контента

Глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что ведомство пока не планирует создавать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. Его слова передает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, планирует ли Минцифры создавать такие механизмы, Шадаев ответил: «Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 11 Telegram-каналов за террористические публикации. Отмечалось, что в них содержалась информация о терактах, якобы готовившихся в российских городах.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову следует внимательнее следить за использованием мессенджера. По словам представителя Кремля, Telegram может стать инструментом в руках террористов.