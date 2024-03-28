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13:50, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор назвал число заблокированных за терроризм Telegram-каналов

Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом

Фото: Unsplash

Роскомнадзор назвал число Telegram-каналов, заблокированных за террористический контент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, за последние двое суток в России ограничили доступ к 11 Telegram-каналам, где якобы анонсировались новые теракты в стране. В регуляторе отметили, что такие каналы создаются для запугивания населения.

Также представители Роскомнадзора сообщили, что заблокировали около 600 ресурсов, распространявших фейковые вбросы об организации новых терактов в России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова обратить внимание на использование мессенджера террористами. По его словам, сервис все чаще становится инструментом в руках преступников. Также Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России.

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      Евгения Наумова
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