В Кремле призвали Дурова внимательнее следить за Telegram

Песков призвал Дурова обратить внимание на использование Telegram террористами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова внимательнее следить за мессенджером. Его слова передает Shot.

Песков заявил, что Дурову следует обратить внимание на использование Telegram террористами. «Этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс (...) все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — сказал он, говоря о мессенджере.

Представитель Кремля добавил, что планов по блокировке Telegram в России нет.

Ранее Песков рассказал об опасности нейросетей. Он предупредил, что они могут стать грозным оружием в руках террористов.

Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что подросткам стали часто поступать в Telegram сообщения, в которых им предлагают купить оружие или совершить теракт. Она посоветовала пользователям сети быть бдительными и сохранять спокойствие.