В Кремле заявили об опасности нейросетей

Песков заявил, что нейросети в руках террористов могут стать грозным оружием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нейросети могут представлять опасность в руках террористов. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в руках недобросовестных пользователей, в том числе террористов, нейросети могут стать грозным оружием.

Он также подчеркнул, что работа с подобными технологиями требует системных мер.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о солидарности крупных западных медиакомпаний с террористами. Она заявила, что об этом свидетельствует отказ платформ удалять публикации с призывом расправлять с русскими людьми.