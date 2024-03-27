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16:30, 27 марта 2024Интернет и СМИ

В МИД России заявили о солидарности западных медиагигантов с террористами

Захарова заявила о солидарности западных медиагигантов с террористами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о солидарности западных медиагигантов с террористами из-за отказа удалять бесчеловечные комментарии в отношении россиян после теракта в «Крокус Сити Холле». Ее слова приводит ТАСС.

«В украинских социальных сетях появились циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии. Вопрос к американским интернет-гигантам и платформам — до сих пор не решались удалять человеконенавистнические посты, которые призывают убивать русских, до сих пор считаете это нормальным?» — высказалась пресс-секретарь МИД на брифинге.

Захарова также отметила, что подобным бездействием западные медиакорпорации солидаризируются с теми террористами, которые представляют опасность для мирных граждан.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько человек вошли в концертный зал и открыли огонь по охране и посетителям, после чего подожгли помещение. В результате теракта ушло из жизни 139 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

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      Олег Давыдов
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