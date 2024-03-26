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19:52, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Мизулина дала рекомендации получающим сообщения о терактах россиянам

Глава ЛБИ Мизулина порекомендовала помечать как спам сообщения о терактах

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина дала рекомендации россиянам, получающим сообщения, в которых неизвестные предлагают им совершить теракт. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Мизулина рассказала, что с 23 марта она получила 27 тысяч жалоб от подростков и их родителей на сообщения в Telegram, в которых несовершеннолетним предлагают купить оружие или совершить теракт. При этом, отметила глава ЛБИ, в подобных посланиях всегда указывалось конкретное место проведения теракта.

Мизулина подчеркнула, что вербовка террористов не происходит подобным образом. «Всем, кто сейчас получает такие сообщения, я настоятельно рекомендую сразу отправлять жалобу на спам в службу поддержки соцсети о пользователе, блокировать и ни в коем случае не вступать с ним диалог», — дала она совет россиянам.

Она также посоветовала пользователям сети быть бдительными и сохранять спокойствие.

Ранее Мизулина предупредила, что от имени ЛБИ россиянам рассылают ложные сообщения о минировании школ и торговых центров. Она заявила, что обратилась в МВД в связи с этой ситуацией.

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