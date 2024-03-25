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13:39, 25 марта 2024Интернет и СМИ

Мизулина предупредила о ложных сообщениях о минировании школ

Мизулина обратилась в МВД в связи с ложными сообщениями о минировании школ

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина предупредила, что от имени организации россиянам отправляют фейковые сообщения о минировании зданий. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Подписываясь данными одного из наших сотрудников, провокаторы рассылают ложные сообщения о минировании школ, торговых центров и других учреждений. Лига безопасного интернета никакого отношения к этим письмам не имеет», — заявила Мизулина.

Она также добавила, что в связи с данной ситуацией обратилась в МВД.

Ранее стало известно, что мужчина заявил полиции о бомбе, заложенной в торговом центре Санкт-Петербурга «Лондон Молл». При этом он не сообщил, где именно была оставлена взрывчатка. Его оперативно задержали.

До этого пассажирка, летевшая из Москвы в Ереван, сказала бортпроводнице, что в ее ручной клади есть бомба. Рейс, которым летела женщина, задержали. Позднее сотрудники полиции осмотрели ее багаж и не нашли в нем опасных предметов.

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