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14:54, 24 марта 2024Путешествия

В Шереметьево пассажирка самолета заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе

«112»: в Шереметьево пассажирка самолета заявила, что в ее рюкзаке лежит бомба

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В международном аэропорту Шереметьево пассажирка самолета заявила бортпроводнику, что в ее рюкзаке спрятана бомба. О происшествии сообщает Telegram-канал «112».

Поднявшись на борт воздушного судна, вылетающего в Ереван, женщина сообщила сотруднику авиакомпании, что опасный предмет находится в ее ручной клади.

В итоге рейс задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы.

23 марта на подъезде к Шереметьево образовалась пробка на фоне усиления мер безопасности. Росавиация просила пассажиров прибывать в аэропорты Москвы заранее.

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      Варвара Кошечкина
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