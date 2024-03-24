В Шереметьево пассажирка самолета заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе

«112»: в Шереметьево пассажирка самолета заявила, что в ее рюкзаке лежит бомба

В международном аэропорту Шереметьево пассажирка самолета заявила бортпроводнику, что в ее рюкзаке спрятана бомба. О происшествии сообщает Telegram-канал «112».

Поднявшись на борт воздушного судна, вылетающего в Ереван, женщина сообщила сотруднику авиакомпании, что опасный предмет находится в ее ручной клади.

В итоге рейс задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы.

23 марта на подъезде к Шереметьево образовалась пробка на фоне усиления мер безопасности. Росавиация просила пассажиров прибывать в аэропорты Москвы заранее.