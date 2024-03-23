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07:26, 23 марта 2024Россия

На подъезде к Шереметьево возникла пробка из-за усиления мер безопасности

У Шереметьево образовалась пробка, связанная с усилением мер безопасности

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На подъезде к аэропорту Шереметьева образовалась пробка на фоне усиления мер безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Международный аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме, несмотря на введение дополнительных мер по усилению безопасности, сообщила представитель аэропорта Анна Захаренкова. Однако Росавиация попросила пассажиров в связи с усилением мер безопасности прибывать в аэропорты Москвы заранее.

Стрельба и пожар произошли перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По последним данным Следственного комитета (СК), жертвами стали не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти, так как по завалами могут оставаться люди.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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