Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:25, 23 марта 2024Силовые структуры

После теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек

Мурашко: после теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек, из них 5 дети
ЦиклТеракт в «Крокус Сити Холле»:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

После теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек, из них 5 дети. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала Россия 24.

Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Оказание помощи пострадавшим продолжается, пациенты обеспечены всем необходимым, в том числе препаратами крови и лекарствами, уточнил министр.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холле» из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар.

Точное число открывших стрельбу преступников пока неизвестно, об их судьбе официально не сообщается. По рассказам очевидцев, в начале нападения преступники выбежали из автомобиля у главного входа и выбросили из него светошумовые гранаты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Пожар в «Крокусе» уже локализовали. Его площадь, по последним данным, составила более 12 тысяч квадратных метров. В здании также несколько раз обрушилась кровля.

Ранее Минздрав заявил о крайне тяжелом состоянии у части пострадавших в «Крокусе».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить

      Теракт в «Крокус Сити Холле»: террористы расстреляли десятки людей. Главное о трагедии

      «Подожгли зал и стреляли из автоматов»

      В «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек. Что говорят очевидцы атаки террористов?

      Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в Crocus City Hall. Что известно о нападении с десятками жертв и раненых?

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      Еще материалы цикла
      Последние новости

      Опубликованы кадры начала стрельбы у «Крокуса» под Москвой

      Стало известно об иностранцах среди пострадавших в «Крокус Сити Холле»

      Генсек ООН осудил теракт в «Крокусе»

      Пассажирам разрешили без сборов вернуть билеты на поезда из-за теракта

      После теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек

      В США рассказали о планах ИГ совершить теракт в России

      Минтранс ввел максимальные меры безопасности после теракта в «Крокусе»

      В российском регионе беспилотник ВСУ атаковал предприятие

      Теракт в «Крокусе» назвали преступлением против человечности

      Пожар в здании «Крокус Сити Холла» локализован

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше