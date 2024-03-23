После теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек

Мурашко: после теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек, из них 5 дети

После теракта в «Крокусе» госпитализировали 115 человек, из них 5 дети. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала Россия 24.

Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Оказание помощи пострадавшим продолжается, пациенты обеспечены всем необходимым, в том числе препаратами крови и лекарствами, уточнил министр.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холле» из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар.

Точное число открывших стрельбу преступников пока неизвестно, об их судьбе официально не сообщается. По рассказам очевидцев, в начале нападения преступники выбежали из автомобиля у главного входа и выбросили из него светошумовые гранаты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Пожар в «Крокусе» уже локализовали. Его площадь, по последним данным, составила более 12 тысяч квадратных метров. В здании также несколько раз обрушилась кровля.

Ранее Минздрав заявил о крайне тяжелом состоянии у части пострадавших в «Крокусе».