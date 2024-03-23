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00:47, 23 марта 2024Россия

Минздрав заявил о крайне тяжелом состоянии у части пострадавших в «Крокусе»

Минздрав: после стрельбы в «Крокусе» девять человек в крайне тяжелом состоянии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После стрельбы в концертном зале «Крокус Сити холл» в Подмосковье девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил областной Минздрав, передает ТАСС.

Всего, по последним данным Минздрава, в результате теракта пострадали 145 человек. Их список опубликован на сайте министерства.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити» из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар. По информации ФСБ, врачи не смогли спасти 40 человек. Силовики уже начали штурм здания — внутри него, по предварительным данным, забаррикадировались стрелки. В концертном зале также могут находиться люди.

Пожар в «Крокусе» уже локализовали. Его площадь, по последним данным, составила более 12 тысяч квадратных метров. В здании также несколько раз обрушилась кровля.

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      Анастасия Шейкина
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