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16:31, 24 марта 2024Силовые структуры

В Петербурге мужчина сообщил о заложенной в торговом центре бомбе

Из ТРК «Лондон Молл» в Петербурге началась эвакуация после сообщения о бомбе

Кадр: Telegram-канал Baza

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о спрятанной в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Лондон Молл» на улице Коллонтай бомбе. Сразу же после этого началась эвакуация людей, сообщает в Telegram «Фонтанка».

По информации издания, мужчину оперативно задержали. Однако он не говорит, где именно заложил взрывчатку. Сейчас здание осматривают взрывотехники.

Ранее в этот же день в международном аэропорту Шереметьево пассажирка самолета заявила бортпроводнику, что в ее рюкзаке спрятана бомба. По словам источника в правоохранительных органах, женщина решила так пошутить. Запрещенных к провозу предметов у нее не нашли.

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      Варвара Кошечкина
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