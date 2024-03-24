Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:48, 24 марта 2024Путешествия

Заявление пассажирки самолета о бомбе в Шереметьево объяснили

Пассажирка заявила о бомбе в Шереметьево из-за раздражения разговором стюардессы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пассажирка самолета заявила о бомбе в международном аэропорту Шереметьево в шутку, так как была раздражена разговором стюардессы. Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник телеканала пояснил, что женщина была недовольна тем, что в процессе посадки бортпроводница говорила с кем-то по телефону. «Она и бросила фразу: "Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь"», — объяснил он.

Впоследствии экипаж вызвал полицию. Пассажирку задержали, в настоящее время ее допрашивают.

Ранее стало известно, что указанный инцидент произошел на борту воздушного судна, вылетающего в Ереван. Женщина сообщила, что взрывное устройство спрятано у нее в рюкзаке. Рейс был задержан.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжает расти. К сгоревшему зданию стягивают тяжелую технику

      В Одессе прогремел взрыв

      Значение истребителей Су-24 для ВСУ объяснили

      В Белгородской области рассказали о повреждениях после обстрелов ВСУ

      Заявление пассажирки самолета о бомбе в Шереметьево объяснили

      Охранник вывел из «Крокуса» более ста человек

      Моргенштерн перевел миллион рублей спасшему людей в «Крокусе» гардеробщику

      Момент побега террористов из «Крокуса» попал на видео

      В Харькове заявили о повреждении всех подстанций в городе

      «Спартак» сделал подарок спасшему более ста человек из «Крокуса» подростку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше