Заявление пассажирки самолета о бомбе в Шереметьево объяснили

Пассажирка заявила о бомбе в Шереметьево из-за раздражения разговором стюардессы

Пассажирка самолета заявила о бомбе в международном аэропорту Шереметьево в шутку, так как была раздражена разговором стюардессы. Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник телеканала пояснил, что женщина была недовольна тем, что в процессе посадки бортпроводница говорила с кем-то по телефону. «Она и бросила фразу: "Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь"», — объяснил он.

Впоследствии экипаж вызвал полицию. Пассажирку задержали, в настоящее время ее допрашивают.

Ранее стало известно, что указанный инцидент произошел на борту воздушного судна, вылетающего в Ереван. Женщина сообщила, что взрывное устройство спрятано у нее в рюкзаке. Рейс был задержан.