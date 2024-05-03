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02:48, 3 мая 2024Бывший СССР

Европа откажется от дешевого украинского товара

Reuters: Украина рискует израсходовать квоту на поставку сахара в Европу
СюжетПротесты в Европе

Фото: CHINA STRINGER NETWORK / Reuters

Украина может в ближайшее время израсходовать квоту на поставку сахара в Европейский союз (ЕС) на 2024 год. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, страна планирует переработать 1,8 миллиона тонн сахара, из которых сможет экспортировать в Евросоюз только 262 тысячи тонн. Другие рынки сбыта планируется найти в Западной Африке и на Ближнем Востоке.

В публикации подчеркивается, что из-за бесконтрольного импорта из Украины страдают европейские фермеры. Они выходят на протесты, а страны-члены ЕС тратят миллиарды евро на их поддержку, поэтому Европа намерена отказаться от дешевого украинского товара.

Ранее в центре Варшавы прошел антивоенный «Марш мира» против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. Участники протеста скандировали «Это не наша война» и несли транспаранты с лозунгами «Сегодня наши танки — завтра наши дети», требуя прекратить поставки вооружения Украине.

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      Евгений Силаев
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