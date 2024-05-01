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16:08, 1 мая 2024Мир

В Польше прошел антивоенный марш

В Варшаве прошел антивоенный митинг против поставок вооружений Украине

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

В центре Варшавы прошел антивоенный «Марш мира» против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Акцию организовали партия «Безопасная Польша» и Польское антивоенное движение. По информации корреспондента агентства, несколько сотен митингующих собрались в районе креста Траугутта и выдвинулись в сторону памятника Юному повстанцу в Старом городе.

Участники протеста скандировали «Это не наша война» и несли транспаранты с лозунгами «Сегодня наши танки — завтра наши дети», требуя прекратить поставки вооружения Украине.

Ранее Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО Nuclear sharing. Она предусматривает полный контроль американской стороны над применением ядерного оружия, которое могут разместить в республике.

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      Мария Борисова
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