В Польше заявили о подаче заявления об участии в ядерной программе НАТО

Залевский: Польша подала заявление об участии в программе НАТО Nuclear sharing

Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО Nuclear sharing. Информацию об этом подтвердил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский, передает РИА Новости.

По его словам, данная программа предусматривает полный контроль американской стороны над применением ядерного оружия, которое могут разместить в Польше. Он уточнил, что Nuclear sharing действует и в других европейских странах.

«В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано», — добавил Залевский.

В то же время заместитель министра национальной обороны республики отметил, что не понимает целей поднятия данного вопроса президентом Польши Анджеем Дудой не в беседах с западными партнерами. Он посоветовал главе государства чаще беседовать со своими советниками по вопросам безопасности.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности к размещению на территории страны ядерного оружия в рамках Nuclear Sharing. Такой шаг он назвал «простой реализацией общей политики» НАТО.