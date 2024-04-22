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10:01, 22 апреля 2024Мир

В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие

Президент Польши Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие

Фото: Yves Herman / Reuters

Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие США. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — рассказал глава государства.

Дуда также подчеркнул, что Варшава имеет обязательства в рамках членства в военном блоке. В связи с этим практика размещения ядерного оружия является «простой реализацией общей политики». Он добавил, что американская сторона напрямую спрашивала его о готовности и он подтвердил ее.

Ранее польский генерал в отставке Ярослав Крашевский заявил, что получение ядерного оружия и статуса ядерной державы вполне реально для Польши, такая задача может быть поставлена Варшавой в ближайшие годы. Он также добавил, что пересмотр существующего баланса сил в ядерном оружии случится по итогам конфликта на Украине.

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      Максим Габриелян
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