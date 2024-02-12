Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 12 февраля 2024Мир

В Польше заявили о цели получить ядерное оружие

Генерал Крашевский: получение статуса ядерной державы вполне реально для Польши

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Получение ядерного оружия и статуса ядерной державы вполне реально для Польши, такая задача может быть поставлена Варшавой в ближайшие годы. Об этом в эфие радио RFM24 заявил польский генерал в отставке Ярослав Крашевский.

«Я считаю этот сценарий вполне реальным. Те, у кого есть ядерный потенциал, имеют очень высокий уровень безопасности. Обычно такие страны не подвергаются нападениям и даже не учитывается возможность проведения каких-либо действий, направленных на возникновение локального кризиса. Поэтому обладание таким арсеналом я рассматриваю как задачу на ближайшие годы», — заявил генерал.

По мнению бывшего высокопоставленного военного, пересмотр международного ядерного баланса сил случится после окончания конфликта на Украине, а подталкивать Польшу к получению ядерного оружия будет усиление военной мощи России.

Ранее Крашевский заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) президентом Владимиром Зеленским показывает слабость страны. «Солдаты видели в Залужном настоящего лидера, и его увольнение уже повлияло на их моральный дух», — заявил генерал. Он также отметил, что новому главкому ВСУ придется доказать, что он заслуживает доверия и звания лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      Стало известно о миллионном долге блогера Варламова

      У пожилого пациента вырезали одну из самых крупных опухолей в истории

      В Польше заявили о цели получить ядерное оружие

      Россия вошла в топ-6 стран по объемам валютных резервов

      В Кремле прокомментировали реакцию западных лидеров на интервью Путина

      Десять детей пострадали в ДТП на российской трассе

      Родителям подсказали способ убедить бабушек помогать с внуками

      Бывший главред Tatler осужден на семь лет за вымогательство у Чемезова

      Обнаружены остатки взорвавшейся звезды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше