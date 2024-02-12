В Польше заявили о цели получить ядерное оружие

Генерал Крашевский: получение статуса ядерной державы вполне реально для Польши

Получение ядерного оружия и статуса ядерной державы вполне реально для Польши, такая задача может быть поставлена Варшавой в ближайшие годы. Об этом в эфие радио RFM24 заявил польский генерал в отставке Ярослав Крашевский.

«Я считаю этот сценарий вполне реальным. Те, у кого есть ядерный потенциал, имеют очень высокий уровень безопасности. Обычно такие страны не подвергаются нападениям и даже не учитывается возможность проведения каких-либо действий, направленных на возникновение локального кризиса. Поэтому обладание таким арсеналом я рассматриваю как задачу на ближайшие годы», — заявил генерал.

По мнению бывшего высокопоставленного военного, пересмотр международного ядерного баланса сил случится после окончания конфликта на Украине, а подталкивать Польшу к получению ядерного оружия будет усиление военной мощи России.

Ранее Крашевский заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) президентом Владимиром Зеленским показывает слабость страны. «Солдаты видели в Залужном настоящего лидера, и его увольнение уже повлияло на их моральный дух», — заявил генерал. Он также отметил, что новому главкому ВСУ придется доказать, что он заслуживает доверия и звания лидера.