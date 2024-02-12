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11:49, 12 февраля 2024Мир

В Польше заявили о слабости Украины из-за увольнения Залужного

Польский генерал Крашевский: увольнение Залужного показывает слабость Украины

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) президентом Украины Владимиром Зеленским показывает слабость Украины. Об этом заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF 24.

По мнению Крашевского, отставка Залужного показывает слабость Украины, поскольку страна находится в критическом положении и испытывает нехватку боеприпасов.

«Солдаты видели в Залужном настоящего лидера, и его увольнение уже повлияло на их моральный дух», — заявил генерал. Он также отметил, что новому главкому ВСУ придется доказать, что он заслуживает доверия и звания лидера.

Ранее журналисты издания Spiegel сравнили тактики Залужного и нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметив, что методы последнего являются более агрессивными. По их мнению, из-за подхода Сырского украинцы перестанут отправляться в зону боевых действий добровольно.

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      Юрий Леонов
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