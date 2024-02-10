В Германии сравнили тактики Залужного и нового главкома ВСУ

Spiegel: тактика нового главкома ВСУ Сырского агрессивнее методов Залужного

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский придерживается более агрессивной военной тактики, чем предыдущий глава армии Валерий Залужный. Об этом написали авторы немецкого журнала Spiegel.

Журналисты сравнили тактики Залужного и Сырского, отметив, что методы последнего являются более агрессивными. По их мнению, из-за подхода нового главкома ВСУ украинцы перестанут отправляться в зону боевых действий добровольно.

«Многие считают Сырского представителем старшего поколения, который придерживается той же кровавой тактики. Его предшественника Залужного американцы обвинили в слишком робких действиях во время контрнаступления. Сырский более агрессивен», — подчеркивается в публикации.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.