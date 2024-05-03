В МВД рассказали об инсценировавшем с помощью пальцев ограбление полицейском

МВД: в Москве задержан полицейский по подозрению в инсценировке ограбления

В Москве задержаны подозреваемые в покушении на мошенничество в особо крупном размере — мужчина, ранее заявивший о разбойном нападении и его знакомый сотрудником столичного УВД по ЮВАО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, задержанные участвовали в инсценировке разбойного нападения, чтобы завладеть деньгами индивидуального предпринимателя. Сообщение об инциденте поступило в полицию 29 апреля. Заявитель рассказал, что на улице Ивана Франко неизвестный, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитил сумку с сотовым телефоном, а также пять миллионов 550 тысяч рублей.

Как писало издание Baza, полицейские в ходе расследования выяснили, что преступление было инсценировано. Капитан полиции сыграл роль грабителя, сложив два пальца в пистолет.

В МВД добавили, что полицейский уволен из органов внутренних дел. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы. Продолжаются действия по установлению возможных соучастников.

2 мая сообщалось, что Перовский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы 41-летнего бывшего временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД по району Новогиреево Владимира Пюрвеева за взятку в размере 250 тысяч рублей. По этому делу также осудили 37-летнего участкового района Новогиреево Андрея Мирошниченко.