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13:00, 2 мая 2024Силовые структуры

Суд приговорил к семи годам экс-главу ОМВД «Новогиреево» по делу о взятке

В Москве экс-главу ОМВД «Новогиреево» осудили на 7 лет за взятку

Фото: Harald Dostal / Globallookpress.com

Перовский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы 41-летнего бывшего временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД по району Новогиреево Владимира Пюрвеева по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Пюрвеев признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом, через посредника взятки в крупном размере») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. По этому делу также осудили 37-летнего участкового района Новогиреево Андрея Мирошниченко. Он оштрафован на 1,5 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве.

По данным ведомства, в июле 2023 году в районный отдел полиции поступило заявление представителя наследника квартиры о незаконном проживании в квартире посторонних граждан. Мирошниченко провел проверку и отказался возбуждать уголовное дело. Тогда Пюрвеев через участкового предложил заявителю продолжить проведение проверки за 250 тысяч рублей. В августе его задержали в ходе оперативных действий.

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      Екатерина Кашурникова
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