Силовые структуры
В Москве за взятку задержали подполковника полиции
В Москве за взятку задержали врио начальника ОМВД по району Новогиреево
В Москве по делу о взятке задержали временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД по району Новогиреево, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки», — отметил собеседник агентства.
По его информации, полицейский был задержан в ходе оперативных действий, он получил взятку в размере 250 тысяч рублей.
Ранее в Москве задержали начальника районного отдела полиции. Речь идет о начальнике ОМВД по Басманному району столицы в звании подполковника. Позднее Тушинский суд Москвы арестовал начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.