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23:49, 31 августа 2023Силовые структуры

В Москве за взятку задержали подполковника полиции

В Москве за взятку задержали врио начальника ОМВД по району Новогиреево

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве по делу о взятке задержали временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД по району Новогиреево, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки», — отметил собеседник агентства.

По его информации, полицейский был задержан в ходе оперативных действий, он получил взятку в размере 250 тысяч рублей.

Ранее в Москве задержали начальника районного отдела полиции. Речь идет о начальнике ОМВД по Басманному району столицы в звании подполковника. Позднее Тушинский суд Москвы арестовал начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

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    Марина Совина
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