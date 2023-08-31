В Москве за взятку задержали подполковника полиции

В Москве за взятку задержали врио начальника ОМВД по району Новогиреево

В Москве по делу о взятке задержали временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД по району Новогиреево, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подполковник полиции Пюрвеев Владимир Михайлович задержан по делу о получении взятки», — отметил собеседник агентства.

По его информации, полицейский был задержан в ходе оперативных действий, он получил взятку в размере 250 тысяч рублей.

Ранее в Москве задержали начальника районного отдела полиции. Речь идет о начальнике ОМВД по Басманному району столицы в звании подполковника. Позднее Тушинский суд Москвы арестовал начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.