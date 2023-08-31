Суд в Москве арестовал главу ОМВД Басманного района

В Москве суд взял под стражу до октября главу ОМВД Басманного района Андреева

Тушинский суд Москвы арестовал начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Андреев пробудет под стражей до 2 октября.

Ранее 31 августа сообщалось о задержании главы ОМВД. Расследование связано с получением и передачей сведений о банковских счетах и движении денег по расчетным счетам гражданина, которые стали доступны другому человеку.

Сергей Андреев был назначен начальником Басманного ОМВД в январе 2021 года. Прежде он был начальником отдела МВД по столичному району Замоскворечье.