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13:18, 31 августа 2023Силовые структуры

В Москве задержали начальника отдела полиции Басманного района

Подполковника МВД задержали в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве задержали начальника районного отдела полиции. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, речь идет о начальнике ОМВД по Басманному району столицы в звании подполковника. В настоящий момент российский силовик задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, проводятся обыски и оперативно-следственные мероприятия. Заседание об избрании подозреваемому меры пресечение состоится в Тушинском районном суде Москвы.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщает, что подполковник задержан до выяснения обстоятельств по делу о мошенничестве.

28 августа сообщалось, что в Ростовской области задержали замглавы полиции города Миллерово при получении взятки в три миллиона рублей.

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    Владимир Седов
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