Раскрыты детали дела задержанного в Москве подполковника МВД России

Главу Басманного ОМВД Москвы подозревают в злоупотреблениях со счетом гражданина

Начальника отдела МВД по Басманному району Москвы подполковника Сергея Андреева подозревают в злоупотреблениях полномочиями в отношении банковского счета гражданина. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, расследование связано с получением и передачей сведений о банковских счетах и движении денег по расчетным счетам гражданина, которые стали доступны другому человеку. Андреева уже допросили по уголовному делу, возбужденному против него по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Следователь направил в Тушинский районный суд Москвы ходатайство об избрании Андрееву меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и двое суток. Его доставили на судебное заседание.

Сергей Андреев был назначен начальником Басманного ОМВД в январе 2021 года, уточняет «Коммерсантъ». Прежде он был начальником отдела МВД по району Замоскворечье Москвы.

Ранее 31 августа сообщалось о задержании Андреева.