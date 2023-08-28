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16:38, 28 августа 2023Силовые структуры

Подполковника МВД задержали за взятку в три миллиона рублей за закрытие дела

Под Ростовом задержали подполковника МВД за взятку за закрытие уголовного дела

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ростовской области задержали замглавы полиции города Миллерово при получении взятки в три миллиона рублей. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщают «Известия».

По данным следствия, cотрудник МВД получил взятку от жителя хутора, который попросил спасти его сына от уголовного дела. Подозреваемый пообещал задействовать свои связи и пояснил, что деньгами он поделится с коллегами и представителями местного суда, которые помогут «решить вопрос», закроют дело и избавят фермерского сына от отправки в колонию. Как сообщает издание Baza, задержанный был в звании подполковника. С кем именно попавшийся на взятке полицейский должен был поделиться, выясняют в ФСБ.

Уголовное дело возбудили по статье «Посредничество во взятке».

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    Владимир Седов
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