Подполковника МВД задержали за взятку в три миллиона рублей за закрытие дела

Под Ростовом задержали подполковника МВД за взятку за закрытие уголовного дела

В Ростовской области задержали замглавы полиции города Миллерово при получении взятки в три миллиона рублей. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщают «Известия».

По данным следствия, cотрудник МВД получил взятку от жителя хутора, который попросил спасти его сына от уголовного дела. Подозреваемый пообещал задействовать свои связи и пояснил, что деньгами он поделится с коллегами и представителями местного суда, которые помогут «решить вопрос», закроют дело и избавят фермерского сына от отправки в колонию. Как сообщает издание Baza, задержанный был в звании подполковника. С кем именно попавшийся на взятке полицейский должен был поделиться, выясняют в ФСБ.

Уголовное дело возбудили по статье «Посредничество во взятке».