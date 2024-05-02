Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 2 мая 2024Силовые структуры

Российский полицейский с помощью двух пальцев инсценировал ограбление и попался

В Москве полицейский с двумя сообщниками инсценировали ограбление

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве полицейский попался на инсценировке ограбления и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 29 апреля полиция получила сообщение об ограблении инкассатора у бизнес-центра. По словам пострадавшего, неизвестный под угрозой пистолета отобрал у него сумку, в которой было 5,5 миллиона рублей.

Однако в ходе расследования полицейские выяснили, что грабитель знаком с инкассатором, они привлекли знакомого, чтобы втроем инсценировать преступление, а деньги поделить. Капитан полиции сыграл роль грабителя, сложив два пальца в пистолет. Разыграв ограбление, оба уехали на машине.

После разоблачения правоохранительные органы задержали силовика и его сообщника, третьего сейчас разыскивают. 

2 мая сообщалось, что Перовский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы 41-летнего бывшего временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД по району Новогиреево Владимира Пюрвеева за взятку в размере 250 тысяч рублей. По этому делу также осудили 37-летнего участкового района Новогиреево Андрея Мирошниченко.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

      Полиция начала проверку в отношении российской рэперши после дебоша на концерте

      Дачников призвали нарвать крапиву ради одной цели

      Теплоход с сотнями россиян сел на мель

      «Россия не может победить». Макрон заявил, что многие страны поддержали отправку войск на Украину

      Названы последствия возможного ограничения спутниковой съемки территории Украины

      Россиян предупредили о нестабильном мае

      В Германии обвинили Трампа в снижении потенциала НАТО

      В Турции рассказали о рисках остановки торговли с Россией

      Готовые квартиры в Москве подешевели впервые за полтора года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше