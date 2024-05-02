Российский полицейский с помощью двух пальцев инсценировал ограбление и попался

В Москве полицейский с двумя сообщниками инсценировали ограбление

В Москве полицейский попался на инсценировке ограбления и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 29 апреля полиция получила сообщение об ограблении инкассатора у бизнес-центра. По словам пострадавшего, неизвестный под угрозой пистолета отобрал у него сумку, в которой было 5,5 миллиона рублей.

Однако в ходе расследования полицейские выяснили, что грабитель знаком с инкассатором, они привлекли знакомого, чтобы втроем инсценировать преступление, а деньги поделить. Капитан полиции сыграл роль грабителя, сложив два пальца в пистолет. Разыграв ограбление, оба уехали на машине.

После разоблачения правоохранительные органы задержали силовика и его сообщника, третьего сейчас разыскивают.

2 мая сообщалось, что Перовский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы 41-летнего бывшего временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД по району Новогиреево Владимира Пюрвеева за взятку в размере 250 тысяч рублей. По этому делу также осудили 37-летнего участкового района Новогиреево Андрея Мирошниченко.