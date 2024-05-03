В Германии заявили о скором прорыве ВС России из-за положения ВСУ на фронте

Полковник Рейснер: российские военные могут скоро совершить крупный прорыв

Продвижение российских военных может перерасти в крупнейший за год прорыв из-за тяжелого положения ВСУ на поле боя. Об этом рассказал австрийский полковник Маркус Рейснер в беседе с изданием Zeit.

«В худшем случае есть угроза локального обрушения украинского фронта», — отметил он.

Говоря о недостатках украинской армии, Рейснер отметил неудовлетворительное состояние оборонительных сооружений, нехватку боеприпасов и оружия. Но главными причинами кризиса ВСУ в зоне спецоперации полковник назвал нехватку личного составе и доминирование российской авиации.

При данном раскладе дел украинской армии нужно готовиться к дальнейшему отводу войск.

Ранее немецкие СМИ написали, что в Германии испугались удара России по Вооруженным силам Украины в Донбассе. Журналисты написали, что прорыв Российской армии в Донбассе является проблемой для украинских войск.

Кроме того, ранее стало известно, что Запад впал в панику из-за наступления российской армии в Донбассе, в особенности после взятия Авдеевки.