В Германии указали на страх перед ударом России по ВСУ в Донбассе

SZ: в Германии испугались удара российских армии по ВСУ в Донбассе

В Германии испугались удара России по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung (SZ).

Журналисты заявили, что прорыв Российской армии в Донбассе является проблемой для украинских войск. «Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше», — отметили в SZ.

Кроме того, авторы статьи напомнили об опасениях, которые ранее озвучивались: что Москва воспользуется возможностью, как только США окажет военную помощь Украине. «Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе», — уточняется в публикации.

Ранее стало известно, что Запад впал в панику из-за наступления российской армии в Донбассе, в особенности после взятия Авдеевки.