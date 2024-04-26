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20:59, 26 апреля 2024Мир

На Западе заявили о панике из-за наступления Российской армии в Донбассе

Меркурис: Запад впал в панику из-за взятия РФ Авдеевки и коллапса обороны ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Запад впал в панику из-за наступления Российской армии в Донбассе, в особенности после взятия Авдеевки. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью на YouTube-канале Duran.

По его словам, западные страны надеялись, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут стабилизировать фронт. «После падения Авдеевки на Западе началась паника, поскольку там были надежды, что ВСУ удастся стабилизировать фронт», — рассказал Меркурис.

Украинские военные создали укрепления к западу от Авдеевки, но российские войска смогли прорвать оборону, что стало полной неожиданностью и коллапсом для ВСУ. Сейчас украинская армия создала новую линию обороны, однако она уже начала рушиться, добавил Меркурис.

Ранее Александр Меркурис заявил о гневе ВСУ из-за России. По его словам, военные РФ нанесли крупное поражение украинской армии и значительно продвинулись в зоне СВО в последние недели.

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      Маргарита Миронова
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