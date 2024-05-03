Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:44, 3 мая 2024Мир

В США назвали наилучший исход украинского конфликта для Киева

Конгрессмен Смит назвал лучшим исходом конфликта для Киева сохранение имеющегося

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит назвал наилучший исход украинского конфликта для Киева. Его слова приводит Foreign Policy.

«Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть», — сказал конгрессмен.

По его словам, Соединенным Штатам следует более «агрессивно» пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине. «Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу», — отметил Смит.

Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. В рамках этого проекта Киев получит около 61 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности теракта на Крымском мосту в 2022 году. О чем говорят результаты экспертизы?

      Переспавшая с 122 студентами порномодель нацелилась на клиентов баров и рабочих

      Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере

      В России предложили штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам

      В МВД рассказали об инсценировавшем с помощью пальцев ограбление полицейском

      В Германии заявили о скором прорыве ВС России из-за положения ВСУ на фронте

      Европа откажется от дешевого украинского товара

      В США назвали наилучший исход украинского конфликта для Киева

      Россияне стали чаще покупать книги по психологии

      Сиамские близнецы рассказали о трудностях из-за общей вагины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше