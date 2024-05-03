В США назвали наилучший исход украинского конфликта для Киева

Конгрессмен Смит назвал лучшим исходом конфликта для Киева сохранение имеющегося

Руководящий член комитета по вооруженным сервисам Палаты представителей США Адам Смит назвал наилучший исход украинского конфликта для Киева. Его слова приводит Foreign Policy.

«Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть», — сказал конгрессмен.

По его словам, Соединенным Штатам следует более «агрессивно» пытаться найти способы вести прямые переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине. «Критически важная часть выживания Украины заключается в том, чтобы они сохранили имеющееся, не потеряли доступ к Черному морю и не поставили Киев под угрозу», — отметил Смит.

Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. В рамках этого проекта Киев получит около 61 миллиарда долларов.