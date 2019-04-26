Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет

Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщил ее муж Демиан Бишир в своем Instagram-аккаунте.

«Это был самый грустный и тяжелый период в нашей жизни, и мы не знаем, сколько времени нам понадобится, чтобы преодолеть эту боль», — говорится в посте.

Как передает The Blast, полиция считает, что Шерк покончила с собой. Бишир обнаружил ее тело на дне бассейна 12 апреля. Следующие восемь дней артистка провела в клинике, однако врачам не удалось ее спасти. Отмечается, что она долгое время страдала от депрессии.

Стефани Шерк была известна по таким сериалам, как «Мост», «CSI: Киберпространство» и «Теленовелла». Кроме того, она появлялась в фильмах «Аварийная посадка», «День Святого Валентина», «Убежище» и «Передышка».

18 апреля умерла британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор. Ей было 16 лет.